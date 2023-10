Am Wochenende stehen schaurig schöne Events bevor

Im Herbst voll angekommen ist man in Oberösterreich spätestens an diesem Wochenende, wenn Events wie der Hexenmarkt in Auberg oder der Sagen-Spaziergang „Ghost Walk“ in Linz zum amüsierten Gruseln laden. Kinder werden in Hallstatt beim Mitmach-Lesekonzert oder bei „Kasperl und der Kürbiskopf“ in Wels unterhalten, und für ganz viele Lacher sorgt der bayrische Kabarettist Stefan Otto in Schlüßlberg.