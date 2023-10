So wollte die ÖVP die Grünen in die Mangel nehmen

ÖVP ortet „nicht transparente Vorgänge“ bei Grünen

Bei den Grünen ortet die ÖVP schließlich mehrere „nicht transparente Vorgänge“, was Werbemaßnahmen betrifft. So will sie etwa Aufträge an die „Lockl & Keck GmbH“ genauer durchleuchten, weil die Agentur bei der Ausschreibung nicht Bestbieter, sondern Billigstbieter war. Deren Geschäftsführer ist Lothar Lockl, dessen Nähe zu den Grünen ist laut ÖVP „interessant“. Lockl leitete etwa 2016 den Wahlkampf für Alexander Van der Bellen und ist ORF-Stiftungsrat für die Grünen.