ÖVP soll U-Ausschuss gegen Grüne geplant haben

NEOS-Chefin sieht Kontrollinstrument missbraucht

Meinl-Reisinger sieht mit dem Antrag das parlamentarische Instrument des U-Ausschusses missbraucht. Dieser solle dazu dienen, Vorgänge in der Verwaltung zu kontrollieren und Fragen der politischen Verantwortung zu klären und nicht dazu, den politischen Gegner mit Schlamm zu bewerfen. Versandt wurde die Mail am Freitag, am Montagmorgen habe es sie erreicht, erklärte die NEOS-Chefin. Adressat sei unter anderem der ÖVP-Klubdirektor gewesen. Einen „fix fertigen“ Antrag für einen U-Ausschuss an diesen zu schicken, sei nicht bloß eine Überlegung, reagierte sie auf die Aussage Wögingers.