10 Jahre danach | Keine blauen Freunde

Es ist heute genau zehn Jahre her, dass vor der damals den meisten hierzulande unbekannten italienischen Insel Lampedusa ein Schlepper-Kutter kenterte. 155 Flüchtlinge konnten gerettet werden, doch 366 starben. „Wir hielten es für ein regionales Problem, keiner in der EU dachte, dass das Bootsunglück vor Lampedusa den Beginn einer Flüchtlingskrise markiert“, erinnert sich ein Jahrzehnt später der damalige Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger. Mittlerweile leitet er das Zentrum für Migrationspolitik - und wartet mit erschreckenden Zahlen für das heurige Jahr auf: 2023 werden wir das Rekordjahr 2016 bei den Migrationszahlen übertreffen. Damals gab es knapp über eine Million Asylanträge in der EU. Heuer, so Spindelegger „werden wir deutlich über die 1-Million-Marke springen.“ Man könnte also sagen: Gelernt hat Europa in den letzten zehn Jahren wenig bis nichts…