Weitere Verschärfungen gegen Asyl-Missbrauch

Kein Schutzrecht für Schwerkriminelle

Die in die zweite Resolution verpackte Botschaft lautet: „Kriminelle Asylwerber haben Schutzrecht verspielt!“ Die beiden Klubvorsitzenden knüpfen da an ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes an: „Der EuGH stellte im Juli 2023 klar, dass eine Asyl-Aberkennung bei schwerer Straftat und weiterer Gefahr möglich ist“, bringen die Klubobmänner Mahr und Dörfel den Inhalt auf den Punkt. „Hier sehen wir Handlungsbedarf. Die vom EuGH definierten Möglichkeiten beim Umgang mit kriminellen Schutzsuchenden sollen auch in Österreich voll ausgeschöpft werden.“