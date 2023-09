Putin sichert Regionen „brüderliche Hilfe“ zu

Anlässlich des Jahrestages der Annexion der vier ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk hat Russlands Präsident Wladimir Putin den Bewohnern der betroffenen Regionen einen Wiederaufbau zugesichert. Dabei würden alle russischen Regionen ihr „brüderliche Hilfe“ leisten, so der Kremlchef am Samstag in einer Videobotschaft.