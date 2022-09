„Willkommen zu Hause“: So feiert Putin Annexion

Während international weder die Scheinreferenden noch die nunmehr ausgerufene Annexion der von Russland besetzten Gebiete in der Ukraine anerkannt werden, feiert die Führung in Moskau die Rückkehr der Regionen „in die historische Heimat“. „Willkommen zu Hause“, sagte Kremlchef Wladimir Putin am Freitagabend in einer im TV übertragenen Ansprache auf dem Roten Platz in Moskau vor Tausenden Russen. „Der Sieg wird unser sein“, ergänzte er mit Blick auf den Konflikt mit der Ukraine.