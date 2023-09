Ein Jahr Annexion: Russland feiert mit Nazi-Losung

In Russland wurde am heutigen Freitag der erste „Jahrestag“ der völkerrechtswidrigen Annexion von vier ukrainischen Gebieten gefeiert. Aus diesem Anlass hat Kreml-Chef Wladimir Putin eine Schweigeminute für ehemalige Häftlinge eingelegt, die im Krieg gefallen sind. Zudem ging am Roten Platz in Moskau ein „patriotisches Konzert“ über die Bühne. Laut dem russischen Exilmedium „Medusa“ erinnert dessen Name stark an eine Losung der Nationalsozialisten.