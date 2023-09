Dornbirn will gegen Neuling Stripfing aufzeigen

Cup-Fight in den Beinen

Auch wenn Dornbirn und Stripfing rund 685 Kilometer Entfernung trennt, sind die beiden Klubs nach acht Runden Tabellennachbarn, was die Wertigkeit des heutigen Spieles unterstreicht. Dornbirn-Trainer Thomas Janeschitz baut dabei auf die zuletzt gezeigten guten Leistungen. „Auch wenn wir gegen St. Pölten im Cup knapp nach Verlängerung ausgeschieden sind, haben wir einen der Favoriten der Liga voll gefordert. Das sollte uns weiter Auftrieb geben.“ Freilich zehrte der Cup-Fight über 120 Minuten auch an den Kräften. Aber auch die Gäste waren am Dienstag im Einsatz, unterlagen dem GAK mit 1:2. Zudem muss die Elf von Trainer Christian Wegleitner die lange Anreise wegstecken.