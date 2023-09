Polen: Rakete wurde aus der Ukraine abgefeuert

Echter Streit oder Wahlkampf?

Für die Expertin Maria Skóra hätte das vor allem mit den bevorstehenden Parlamentswahlen in Polen zu tun. Die kürzlichen Aussagen von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, keine Waffen mehr in die Ukraine zu liefern, sowie von Präsident Andrzej Duda, der die Ukraine mit einem Ertrinkenden verglich, seien daher auch „hundertprozentig Wahlkampagne“, meinte die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für europäische Politik in Berlin jüngst gegenüber der APA.