Polen: „Unglücklicher Zwischenfall“ statt Angriff

Nach dem Einschlag einer Rakete in Polen verdichten sich die Hinweise, dass die Lenkwaffe von der ukrainischen Luftabwehr stammt. Das sei sehr wahrscheinlich, sagte der polnische Präsident Andrzej Duda am Mittwoch. Es gebe keinen Hinweis für einen Angriff auf Polen. Bei der Explosion am Dienstagabend, bei der zwei Menschen getötet wurden, handle es sich vermutlich um einen unglücklichen Zwischenfall. Davon geht auch die NATO (siehe Video oben) aus.