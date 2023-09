Polen/Ukraine: Ein Satz wird Narben hinterlassen

Mittwochabend verbreiten Nachrichtenagenturen folgende Aussage des polnischen Premiers: Seine Regierung will keine Rüstungsgüter mehr an den Nachbarn liefern - stattdessen sich selbst mit „modernsten Waffen“ ausstatten. Was versprochen wurde, wird geliefert, danach ist Schluss, präzisierte ein Sprecher am Donnerstag.