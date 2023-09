Kleiner Auftritt | Großer Klotz am Bein

Ein kleiner Auftritt. Was darf, kann, soll ein Bundeskanzler sagen? Man würde meinen: Kommt drauf an. Kommt drauf an, in welchem Rahmen, vor welchen Menschen, zu welchem Thema. Ist aber nicht so. Karl Nehammer sprach bei einer internen Veranstaltung vor einem kleinen Kreis an Parteigängern in Hallein recht salopp. Das soll im Frühsommer gewesen sein - jetzt, im Frühherbst, kennt es plötzlich jeder. Und jeder hat ein Urteil: Was für ein Unsinn; da hat er sicher einen Spitz gehabt; dem fehlt ja jeder Intellekt; irgendwie hat er schon recht; endlich traut sich einer das zu sagen. Ja, was hat er denn gesagt? Und warum haben wir es alle erfahren? Am Mittwoch wurde ein Video von Nehammers kleinem Auftritt in kleinem Rahmen online ausgespielt und ging blitzartig, wie man sagt, „viral“. Unter anderem hatte er in dieser geselligen Runde festgehalten, dass sich entgegen der Kritik in Österreich sehr wohl alle Eltern ein warmes Essen für ihre Kinder leisten können. Und fand dafür ein billiges Beispiel: „Die billigste warme Mahlzeit ist ein Hamburger bei McDonald´s“. Womit er eine aufgeregte Debatte auslöste. Von Zynismus ist die Rede, von der Abgehobenheit des Regierungschefs und manchem mehr. Freilich gab es auch verhaltenen, mitunter sogar lauten Applaus. Dennoch, so viel ist klar: Die McDonald´s-Aussage wird Nehammer wie ein Klotz am Bein verfolgen.