Was sagt Oberösterreich zum „Hamburger-Video“?

Respekt und Wertschätzung sind gefragt

Ganz anderes äußert sich SPÖ-Landesvorsitzender Michael Lindner, der sich „zutiefst empört“ zeigt: „Die abwertenden Aussagen des Herrn Bundeskanzler Nehammer in Bezug auf armutsgefährdete Familien sind absolut untragbar. Österreich verdient einen Kanzler und eine Regierungspartei, die allen Menschen in unserem Land Respekt entgegenbringen und unabhängig ihrer Lage wertschätzen. Der Vorschlag, armutsgefährdete Familien sollten mit ihren Kindern zu McDonald’s gehen, weil sie sich dort mit einem Hamburger und Pommes ein warmes Essen leisten könnten, zeigt eine zynische Geringschätzung gegenüber den Menschen, die sich in einem reichen Land wie Österreich in einer misslichen Lage befinden und sich das ,normale‘ Leben nicht mehr leisten können.“