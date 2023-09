Rote Jugend fordert kostenlose Abtreibungen

„Kniefall vor Bischof in Vorarlberg“

Diskutiert wird derzeit auch die Situation in Vorarlberg. Ein Bregenzer Privatarzt, der Ende des Jahres seine Praxis zusperren will, ist derzeit die einzige Anlaufstelle für Schwangerschaftsabbrüche in dem Bundesland. Pläne, als Übergangslösung einen Anbau des Bregenzer Krankenhauses dafür zu nutzen, sorgten für große Aufregung. Kritik kam auch von der katholischen Kirche. Die SPÖ-Frauen sprechen von einer gefährlichen Entwicklung, die europaweit beobachtbar sei.