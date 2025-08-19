Nach Ofner auch Misolic in Winston-Salem out!

Finnische Skisprung-Legende Niilo Halonen ist tot!
Wie am Vortag Sebastian Ofner ist auch sein engerer steirischer Landsmann Filip Misolic in der ersten Runde des ATP-Turniers von Winston-Salem ausgeschieden!
Österreichs Nummer 1 unterlag im ersten Duell dem 26-jährigen US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic 6:7(2), 6:7(8).
Der 24-jährige Misolic wehrte alle sieben Breakbälle gegen sich ab, wogegen er selbst nur einen vorfand und ebenso nicht verwertete. Im zweiten Tiebreak vergab Misolic zwei Satzbälle.
Für ihn wie auch Ofner geht es bei den am Sonntag beginnenden US Open in New York – erneut auf Hartplatz – weiter. Die Auslosung für dieses letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres erfolgt am Donnerstag.
