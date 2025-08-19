Kärntner Feuerwehrmann als Serienbrandstifter?

Aber in einem Fall gibt es rund 800.000 Euro Schaden – auch der Feuerwehrmann selbst meldete bei der Versicherung Ansprüche an, weil sein Mobiliar in Mitleidenschaft gezogen worden war. „Ich hatte mit den Bränden aber nichts zu tun“, beteuert er vor Richterin Claudia Bandion-Ortner und Beisitzerin Michaela Sanin, die ihn mit vielen Indizien konfrontieren: „Wer war als erster vor Ort bei den Bränden und ist besonders eifrig aufgefallen? – Sie!“ Zudem zeigt eine von der Feuerwehr selbst installierte Videoüberwachung, dass der Feuerteufel nicht von außen in das Haus gekommen sein konnte. „Er musste im Haus gewesen sein. Wer war es dann Ihrer Meinung nach dann?“ Achselzucken. „Keine Ahnung.“