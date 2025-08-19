4800 Dollar: Goldpreis könnte alle Rekorde brechen

Silber und Platin zunehmend beliebt

Derzeit liegt der Silberpreis bei 38 Dollar (32,52 Euro) je Feinunze. Er werde von der industriellen Nachfrage getrieben. Brenner gibt jedoch zu bedenken, dass das Minenangebot „nicht elastisch“ sei. Auch mit Platin und Palladium machten Anlegerinnen und Anleger in diesem Jahr bereits ein gutes Geschäft. Der Preis stieg seit Jahresbeginn um etwa 50 Prozent, Palladium verteuerte sich um 26 Prozent.