Abtreibung: Ein Bundesland hat gar kein Angebot

Am 28. September ist „Safe Abortion Day“ - in Österreich werden Expertenschätzungen zufolge 30.000 - 40.000 Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt, offizielle Daten gibt es dazu nicht. Doch der Zugang zu entsprechenden Angeboten ist je nach Region äußerst schlecht. So gibt es in zwei Bundesländern nur eine Stelle, die Abtreibungen durchführt - in einem Bundesland gibt es gar keinen Arzt, der ungewollte Schwangerschaften abbricht.