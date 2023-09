Neue Plattform will Abtreibung legalisieren

Betroffene Frauen und Menschen, die Abtreibungen durchführen, würden weiterhin vor vielen Herausforderungen stehen. Ein Beispiel sind die fehlenden Angebote am Land und in Vorarlberg. In Vorarlberg sollen Schwangerschaftsabbrüche nicht in Krankenhäusern durchgeführt werden, in Tirol und Salzburg ist das Erheben von Motiven geplant. Zudem würden die meisten niedergelassenen Gynäkologinnen und Gynäkologen keine Schwangerschaftsabbrüche durchführen, sagte Huck. Gründe seien etwa zu wenig Wissen über die Methoden oder ideologische Gründe.