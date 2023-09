Kalorien verbrennen - so geht es ganz nebenbei!

Einfach einmal öfter aufstehen! Egal ob in der Bahn, beim Telefonieren oder zwischendurch die sitzende Haltung aufgeben. Stehen verbrennt automatisch mehr Kalorien und strengt die Muskeln vermehrt an. In manchen Büros (oder natürlich auch zu Hause) besteht die Möglichkeit, einen höhenverstellbaren Tisch zu verwenden. Am besten ist es, manche Arbeiten dann eben im Stehen zu verrichten.