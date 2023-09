Pongau: Wenn der Herbst ins Land zieht

Mit den Radstädter Tauern, dem Tennengebirge und dem Dachstein vor der Türe führt die Salzburger Sportwelt auf echte Traumgipfel. Über 90 Prozent des Weges verlaufen auf über 1000 m Seehöhe. Gemütlich von Alm zu Alm wandernd. Sich dabei ein gemächliches Tempo gestatten, imposante Landschaftsbilder genießen, die vielfältigen Aussichten und die Stille der Welt der Berge und Seen in Salzburg mit jedem Atemzug in sich aufnehmen. Das hat schon was!