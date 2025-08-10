So glanzvoll war ‘Unterreiner & Friends‘ in Gars

Wenn sich Opernstars, Musicalgrößen und Pop-Ikonen in der historischen Babenbergerburg Gars versammeln, ist eines klar: Gänsehaut pur! Stars wie Clemens Unterreiner, Maya Hakvoort, Cesár Sampson, Julian le Play und weitere prominente Gäste sorgten für traumhafte Momente – krone.tv war vor Ort.