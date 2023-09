Beim Überholen schoss junge Lenkerin Radfahrer ab

Mit Armzeichen Abbiegen signalisiert

In einem Kreuzungsbereich in Timelkam wollte der 20-Jährige abbiegen und gab laut seinen Angaben ein dementsprechendes Armzeichen. Zeitgleich setzte die 19-Jährige zum Überholvorgang an und es kam zur Kollision, wobei das Fahrrad rechts in die Wiese und der Fahrradlenker nach links in die Gemeindestraße geschleudert wurde. Aufgrund des sofortigen Einschreitens der Außendienststreife konnte der schwerverletzte Fahrradlenker schnell ärztlich versorgt und in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht werden.