Überfälle: 16-Jähriger muss 15 Monate in die Zelle

Der nächste Fall von brutaler Jugendkriminalität: Vier Burschen zwischen 17 und 16 Jahren – allesamt Österreicher – mussten sich am Dienstag im Salzburger Landesgericht dem Richter stellen. Der Vorwurf des Staatsanwaltes lautete auf dreimal Raub. Die Jugendlichen sollen die Überfälle in unterschiedlichen Konstellationen am 1. und am 19. Februar sowie am 26. März verübt haben.