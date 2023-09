Säbel-Opfer: „Und das soll keine Straftat sein?“

Ein Mann stürmte mit einem Schwert in der Hand die Wohnung von Janez Diethart (49) in Bischofshofen, weil der Angreifer glaubte, die Stimme seiner Freundin beim Nachbarn zu hören. Eine fatale und alkoholbedingte Verwechslung, die am 9. August einen Polizeieinsatz ausgelöst hatte.