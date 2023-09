„Österreich hat immer Platz in meinem Herzen“

Nach ziemlich genau vier Jahren in Österreich nimmt der israelische Botschafter Mordechai Rodgold seine Kippa und reist mit seiner Frau zurück nach Israel. Demnächst wird sein Nachfolger in die Residenz in der von Adolf Loos erbauten Villa Mollner in Pötzleinsdorf einziehen. Zum Abschiedsgespräch kam der Spitzendiplomat ins „Krone“-Hochhaus in Wien-Heiligenstadt, wo er noch einmal aus dem 14. Stock die einmalige Aussicht auf Wien genoss. „Bitte ein Foto zum Abschied mit diesem Ausblick als Hintergrund“, sagt er zu „Krone“-Foto-Chef Reinhard Holl. Nichts leichter als das, Herr Botschafter.