Nehammer: „Israel ist ein wichtiger Partner“

„Die Beziehungen zwischen Israel und Österreich zeichnen sich durch gegenseitiges Vertrauen und Respekt aus (...). Meine Regierung steht bei der Bekämpfung des Antisemitismus an vorderster Front. Die aktive Förderung jüdischen Lebens in Österreich ist uns ein besonderes Anliegen“, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag. Um das jüdische Leben in Österreich zu erhalten und zu fördern, würden die finanziellen Mittel auf sieben Millionen Euro jährlich erhöht. Damit könne das österreichisch-jüdische Kulturerbe für die Zukunft bewahrt werden, sagte Nehammer.