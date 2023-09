Massive Panne bei Rezeptgebührenbefreiung

„Als ich in der Apotheke Medikamente für meine pflegebedürftigen Eltern abgeholt habe, wurde mir plötzlich mitgeteilt, dass sie nicht mehr rezeptgebührenbefreit sind“, beklagte sich Franz M. (Name geändert) kürzlich telefonisch bei der Ombudsfrau. In der Apotheke sei ihm mitgeteilt worden, dass es möglicherweise einen Zusammenhang mit der Auszahlung des Klimabonus an seine Eltern, beide Pensionisten, geben könnte.