Herzenswünsche geben ein Stück der Kindheit zurück

29. April ist der Weltwunschtag

Der 29. April wurde später zum Weltwunschtag auserkoren. Seit 1997 gibt es die Organisation auch in Österreich, über 1800 Kinder konnten bisher überrascht werden. Aktuell wünscht sich etwa Jamie, der an akuter lymphoblastischer Leukämie erkrankt und großer Dinosaurier-Fan ist, die „Jurassic World“-Ausstellung in Berlin zu besuchen.