„Man darf nie aufgeben und muss an sich glauben“

Am 10. Juli 2018 blieb das Herz der damals 42-jährigen Oberösterreicherin stehen. Sie war an dem sonnigen Vormittag gerade auf dem Weg zu ihrem Auto. Dank einer perfekten Rettungskette – angeführt durch den zufällig in der Nähe arbeitenden Rotkreuz-Sanitäter Christoph Aumayr -überlebte sie. Ihr Leidensweg begann erst.