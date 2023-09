Messerstecherei am Bahnhof war versuchter Mord

Erinnerungslücken beim Messerstecher

Auf Frage des vorsitzenden Richters zum Tatmotiv, glänzt der Messerstecher mit Erinnerungslücken: „Ich hatte damals schon am frühen Morgen mehrere Joints geraucht und weiß nicht, warum ich zugestochen habe.“ Erst als er die Videos gesehen habe, sei ihm wieder die Erinnerung gekommen. Nie hätte er gedacht, dass er zu so einer Tat fähig sei. Nur so viel. Er und seine zwei Kumpel hätten den Kurden damals am Bahnhof aufgefordert, sich zu „verpissen“. Als sich der Iraker weigerte, sei die Situation eskaliert.