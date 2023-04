15-Jähriger gesteht Messerangriff in Dornbirn

Der dritte und zunächst flüchtige Tatverdächtige, der bei der Messerattacke am Sonntag am Dornbirner Bahnhof dabei war, hat am Mittwochabend die Tat gestanden. Er zeigte den Beamten auch, wo er das Messer hingeworfen hatte, mit dem er dem 32-jährigen Mann in den Rücken gestochen hatte.