Freundin in Nachbarwohnung? Mann greift zu Säbel

Er bildete sich ein, die Stimme seiner Freundin am Balkon des Nachbarn gehört zu haben. Worauf ein 28-Jähriger, der in der Nacht auf Donnerstag dazu stark alkoholisiert war, völlig ausrastete. Von seiner Eifersucht getrieben läutete der Mann an der Tür seines Nachbarn (49). Der Einheimische war dabei mit einem Säbel bewaffnet.