Glasscherbe in Hals gerammt: Nun spricht das Opfer

Am 3. November 2022 hätte das Leben von Daniel S. beinahe geendet - völlig unverschuldet. Diese Gewissheit trägt der Salzburger, dem ein abgebrochenes Weinglas in den Hals gerammt wurde, seither mit sich. Dem mutmaßlichen Täter wird am heutigen Dienstag wegen Mordversuchs der Prozess gemacht. Daniel S. hat mit der „Krone“ exklusiv über die Tat und ihre Folgen gesprochen.