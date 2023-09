200 Delikte als Kind: Ab jetzt droht ihm Gefängnis

Junge Menschen stehen ja immer wieder vor wichtigen Entscheidungen in ihrem Leben. Doch kaum eine ist so wichtig wie jene, die ein Bursch in Oberösterreich in der jetzigen Lebensphase treffen muss: Er feiert dieser Tage seinen 14. Geburtstag und ist damit straffähig. Sprich: Er wird für Straftaten zur Rechenschaft gezogen.