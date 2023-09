Innviertler Bügel bringt Ruhe auf mehreren Ebenen

Sogar schon in TV-Quiz gefragt

Drei Jahre beschäftigt sich Grübl schon intensiv mit seiner Innovation, die er ForgTin taufte. „Wir haben in der Zeit schon viel lernen dürfen, haben uns von einem Nischenprodukt, das keiner kannte, zu einer Marke heraus entwickelt, nach der sogar schon in einem TV-Quiz gefragt wurde“, so Grübl.