Gefesselte Puppe versetzt Anrainer in Schrecken

„Die Nachbarn machen sich alle Sorgen“, erzählte die Bewohnerin einer Siedlung in Villach der „Krone“. Gegen 7 Uhr am Donnerstag schlich sich ein Mann mit einem größeren Gegenstand auf ein Feld, zückte die Kamera und schoss Fotos davon. „Wir dachten zuerst, es ist ein Mensch! Gott sei Dank handelte es sich nur um eine auf einen Stuhl gefesselte Puppe!“, schildert eine Nachbarin. Unheimlich genug! „Wir haben ihn beobachtet, wie er die Puppe am Waldrand einen Hang hinuntergekippt hat.“ Dort hat sie dann auch die Polizei gefunden.