Freibad-Nazi steht in Ried vor den Geschworenen

Der Fall machte österreichweit Schlagzeilen: Im Freibad in Braunau soll ein 32-Jähriger im Juli ungeniert seine tätowierten Nazi-Runen zur Schau gestellt haben. Ein Badegast alarmierte die Polizei, die zwar kam, das Gelände aber nicht betrat. Am 26. September muss sich der Beschuldigte in Ried verantworten.