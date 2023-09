Mars-Hubschrauber gelang bislang höchster Flug

„Ingenuity hat einen neuen Rekord aufgestellt! Der MarsHelicopter hat Flug 59 erfolgreich abgeschlossen und flog seine bisher höchste Höhe - 20 Meter. Der Drehflügler war 142,59 Sekunden in der Luft“, postet das Jet Propulsion Laboratory der NASA mit Sitz in Pasadena in Südkalifornien am Dienstag auf X (ehemals Twitter).