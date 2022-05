Mars-Hubschrauber gelang bislang längster Flug

In drei Sekunden auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigt

Der Videoclip beginnt etwa eine Sekunde nach dem Start. Nach Erreichen einer Flughöhe von zehn Metern fliegt der Helikopter nach Südwesten und beschleunigt dabei in knapp drei Sekunden auf seine Höchstgeschwindigkeit. „Ingenuity“ überfliegt zunächst eine Gruppe von Sandwellen und dann - etwa in der Mitte des Videos - mehrere Felsformationen. Schließlich erscheint unter dem Fluggerät ein relativ flaches und strukturloses Gelände, das einen guten Landeplatz bietet. Exakt 161,3 Sekunden habe der Rekordflug gedauert, so die NASA.