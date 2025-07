Völlig abgefahren – alle spitz auf Wiener Derby

Interessantes aus dem Geschichtsbuch: Der FAC wurde ursprünglich in Donaufeld gegründet – am Iserfeld in der Mühlschüttelgasse. Also dort, wo später auch Donaufeld seinen Ursprung nahm. Und: Das letzte Pflichtduell der Klubs stieg vor fast 20 Jahren in der Hopfengasse, im März 2007 gab’s in der Wiener Stadtliga ein 1:1. Mittlerweile ist der FAC 12 Jahre im Profifußball, trägt stolz den Slogan: „Wir für den 21. Bezirk!“