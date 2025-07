Meryl Streep feiert Comeback als Miranda Priestly

Hathaway am Set erwischt

Vor einigen Tagen kündigte Anne Hathaway ihr Comeback bei „Der Teufel trägt Prada“ an, indem sie sich mit zerzausten Haaren und verschlafenem Blick beim Zähneputzen zeigte. „Auf dem Weg zur Arbeit“, hieß es dazu. Der Clip spielt auf jene Szene des Kultstreifens an, die Andy Sachs vor Antritt ihres Jobs bei der Modezeitschrift „Runway“ zeigt.