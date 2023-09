Gemeinnützige Arbeit für Asylwerber könnte kommen

Österreichs Flüchtlingsreferenten wollen Asylwerberinnen und Asylwerber zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten. Das beschlossen sie am Mittwoch gemeinsam mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in Kärnten. Nun ist das Innenministerium am Zug, das ein entsprechendes Modell erarbeiten soll. Denkbar sind beispielsweise die Mitarbeit im Quartier oder in gemeinnützigen Organisationen.