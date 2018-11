Asylwerber dürfen beim Land gemeinnützig arbeiten

Ab 1. Dezember ist es für Asylwerber im oberösterreichischen Landesdienst unter bestimmten Rahmenbedingungen möglich, gemeinnützige Tätigkeiten auszuüben. Ein entsprechender Erlass ergeht in Kürze an alle Dienststellen in der Landesverwaltung. „Gemeinnützige Jobs geben Asylwerbern die Möglichkeit, der Gemeinschaft mit sinnvollen Tätigkeiten etwas zurückzugeben“, untermauert Stelzer seinen Vorstoß.