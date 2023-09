Asyl: „Realkosten-Modell“ soll Länder entlasten

Karner: Rechnungshof-Kritik in neuem Modell berücksichtigt

Das nach „intensiven Verhandlungen“ entstandene Realkosten-Modell berücksichtige auch die Kritik des Rechnungshofs, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag. Das Modell sei transparenter und ziele auf die Aufteilung tatsächlicher Kosten ab. Insgesamt sollen die Ausgaben nicht steigen, betonte Karner: „Die Kosten sind auch bisher schon angefallen.“