So nutzte Selenskyj den großen Auftritt vor UNO

Zu viel Aufmerksamkeit für Selenskyj?

Tatsächlich wünschen sich die Staats- und Regierungschefs vieler Staaten, vor allem in Lateinamerika, Afrika und Asien, größeres Augenmerk auf ihre Probleme und eine neue Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Viele von ihnen sprechen sich für Frieden in der Ukraine aus. „Wir unterschätzen nicht die Schwierigkeiten, Frieden zu erreichen. Aber keine Lösung wird von Dauer sein, wenn sie nicht auf Dialog basiert“, sagte etwa der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Zuletzt hatte er in einem Interview gesagt, der Krieg in der Ukraine ermüde die Menschheit.