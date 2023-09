Van der Bellen und Schallenberg treffen Guterres

Gemeinsam mit Außenminister Schallenberg trifft er am Dienstag UNO-Generalsekretär António Guterres, am Mittwoch nimmt er am Klimagipfel teil. Schallenberg wird am Donnerstag das Wort in der UNO-Generaldebatte ergreifen. Zudem stehen zahlreiche weitere Gesprächstermine am Programm.