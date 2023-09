Unbesiegt! Krösus Wietersdorf peilt Aufstieg an

Der dritte St. Paul empfing bei strahlendem Sonnenschein zu Hause die Gäste aus Wietersdorf, die im Sommer kräftig am Transfermarkt zugeschlagen haben. Ganze sechs ehemalige Kärntner-Liga-Kicker im Kader, dazu drei neue Legionäre geholt. Wietersdorf fährt in der 2. Klasse C heuer alle Geschütze auf, investierte die neuen Sponsorengelder - und geht voll auf den Aufstieg los. „Klar müssen wir mit so einem Team nach oben schauen - nach einem holprigen Start mit drei Remis sind wir jetzt auf Kurs“, so Sektionsleiter Manuel Knapp, der mit Raphael Rotim erst nach drei Runden den passenden Trainer fand.