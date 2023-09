Moskau macht Elite-Fallschirmjäger zu Fußsoldaten

Mindestens fünf Regimente wurden im Umkreis mehrerer Kilometer um das Dorf Robotyne an der Front zusammengezogen, geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London zum Krieg in der Ukraine am Montag hervor. „In voller Stärke sollte eine solche Einheit aus etwa 10.000 Elite-Fallschirmjägern bestehen. Beinahe alle Einheiten sind aber mit großer Wahrscheinlichkeit dramatisch unterbesetzt“, hieß es in der Mitteilung des Verteidigungsministeriums in London.